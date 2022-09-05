Тбилиси, , 12:44 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) будет добиваться проведения в стране досрочных парламентских выборов. Об этом 5 сентября объявил председатель ЕНД Ника Мелия на брифинге.

Ника Мелия Unm.ge

Он продолжает называть правящую партию «Грузинская мечта» «русской мечтой», обвиняя в «пророссийской» политике и отказе от евроинтеграции. Мелия считает, что его партия точно знает, как сделать, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС.

«Уникальное окно возможностей для Грузии в ЕС может очень скоро закрыться, и виноваты будем все мы, каждый из нас. Именно поэтому в Грузии должны быть проведены досрочные выборы», — заявил Мелия.

Лидер ЕНД заявил, что нужно заставить власти провести досрочные выборы. Этого планируется добиваться тремя способами: проводить акции протеста, работать с общественным мнением и разъяснять свою позицию «западным партнёрам».

Напомним, ЕНД была правящей в Грузии с 2004 до 2012 год. После поражения на парламентских выборах действия партии в основном свелись к протестам и требованиям провести досрочные выборы.

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