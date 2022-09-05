Казань, 5 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Татарии из 17 683 многоквартирных домов паспорта готовности к отопительному сезону имеют 16 616 объектов, или 94%. Об этом сообщил 5 сентября министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Всего к предстоящему отопительному сезону подготовлено 99% котельных или 3085 объектов.

Почти на 100% готовы к запуску тепла объекты в сферах образования, здравоохранения, культуры и спортивные учреждения.

Ранее ИА REGNUM передавало, теплоснабжающим организациям Татарии до 1 ноября следует получить паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Завершить подготовку жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы органам местного самоуправления было необходимо до 1 сентября.

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