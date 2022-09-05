Москва, 5 сентября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании, кто бы он ни был, едва ли поспособствует снижению накала антироссийской риторики. Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить, что изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание то, что претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании очевидно соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и так далее и тому подобное», — заявил Песков.

«Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — указал он.