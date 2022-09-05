Таллин, , 12:43 — REGNUM С понедельника, 5 сентября, Рижский центр поддержки беженцев из б. УССР начнет работу в новых помещениях на улице Амату, 4, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Центр будет открыт для клиентов с 9:00 до 17:00 по местному времени. В настоящее время в связи с сокращением потока беженцев центр уже не нуждается в таких просторных помещениях, как это было весной.

Если в марте среднее количество регистрируемых центром граждан б. УССР составляло примерно 500 человек в день, то сейчас в среднем регистрируется 45 человек в день.

Первый центр для беженцев в Риге находился в Доме конгрессов, затем был открыт второй — в бывшем здании Рижского технического университета на улице Калькю, 1. Затем центр в Доме конгрессов был закрыт.

Также признано, что здание на ул. Калькю, 1, не является энергоэффективным, и поддержание в нем надлежащей температуры для обслуживания клиентов в зимние месяцы привело бы к крупным расходам для самоуправления из-за роста цен на энергоносители.