Москва, 5 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с бывшей главой МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ не запланирована, но может состояться. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин танцует на свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

Кнайсль, которая руководила внешней политикой Австрии в 2017–2019 годах, ранее прибыла во Владивосток для участия в работе ВЭФ.

«Пока в программе президента нет. Но при необходимости такая беседа может состояться», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в 2018 году был приглашён на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Президент России подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Он произнёс тост на немецком языке и потанцевал с невестой.

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