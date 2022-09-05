Ижевск, 5 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Предстоящая рабочая неделя в Удмуртии будет нетипично холодной для этого времени года из-за поступающего холодного арктического воздуха, температура будет на 5-6°С ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 0…+5°С, местами возможны заморозки на почве до — 1°С, днем 6 сентября воздух прогреется до 9…14°С, могут пройти небольшие дожди. Аналогичная температура воздуха будет и следующей ночью, но днем будет немного холоднее — около 7…12°С, вновь ожидаются небольшие дожди.

Ночью 8 и 9 сентября будет несколько теплее — в районе 3…8°С, в дневные часы воздух прогреется до 6-11°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные дни, 10 и 11 сентября, температурный фон в республике существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные, 3 и 4 сентября, на территорию Удмуртии пришло резкое похолодание. 30-градусная жара сменилась температурой воздуха на 2-4°С ниже климатической нормы. Погода соответствовала характерным для середины сентября показателям.

Читайте также: В Удмуртии в выходные ожидается резкое похолодание