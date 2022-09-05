Париж, , 13:09 — REGNUM Французская актриса Леа Сейду не отрицает возможности своего возвращения в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщило издание Deadline.

Леа Сейду Кадр из интервью на телевидении

«В конце концов, я ведь не умерла в «Не время умирать». Умер Джеймс, но не Мадлен. Поэтому кто знает? Может я вернусь», — заявила актриса. В то же время до сих пор не уточняется, когда начнутся съёмки следующей ленты об «агенте 007».

Напомним, Леа Сейду снималась в картинах «007: Спектр» и «Не время умирать». Актриса исполнила роль доктора Мадлен Суонн.

Читайте ранее в этом сюжете: «Топ Ган: Мэверик» стал самым успешным цифровым релизом в истории США