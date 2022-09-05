Париж, 5 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Французская актриса Леа Сейду не отрицает возможности своего возвращения в новом фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщило издание Deadline.

Кадр из интервью на телевидении Леа Сейду

«В конце концов, я ведь не умерла в «Не время умирать». Умер Джеймс, но не Мадлен. Поэтому кто знает? Может я вернусь», — заявила актриса. В то же время до сих пор не уточняется, когда начнутся съёмки следующей ленты об «агенте 007».

Напомним, Леа Сейду снималась в картинах «007: Спектр» и «Не время умирать». Актриса исполнила роль доктора Мадлен Суонн.