Медвежьегорск, , 18:10 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков в рамках рабочий поездки на Медвежьегорскую ремонтно-эксплуатационная базу флота провёл совещание с руководством предприятия, где в ближайшее время планируется расширение производства и увеличение количества рабочих мест. Глава республики поручил проработать вопрос о включении ремонтно-эксплуатационной базы в число системообразующих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Залив Импилахти Ладожского озера ГУ МЧС по Карелии

На Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базе флота началась масштабная модернизация. Сотрудники реконструируют грузоподъёмник, проводится полная замена шпал и рельсов, а также увеличивают длину стапельных мест для работы с крупными судами. Кроме того, планируется реконструкция электросетей, коммунальной инфраструктуры и очистных сооружений.

«Расширение производства — это непростая задача, но я верю, что все удастся. Мы однозначно должны включить базу в число системообразующих предприятий и помочь с различными преференциями. Надеемся, что наши техникумы окажут поддержку в подготовке кадров», — сказал глава Карелии.

На сегодняшний день мощности предприятия готовы выполнить любый работы и одновременно производить ремонт на девяти судах типа река-море до 120 метров в длину. Парфенчиков отметил, что в виду роста количества заказов необходимы квалифицированные специалисты и модернизация ремонтно-эксплуатационной базы.

По словам Игоря Конона, директора по судоремонту Медвежьегорской РЭБ, сегодня на предприятии работает около 100 человек. В первую очередь здесь ждут квалифицированных кадров, особенно инженеров с профильным образованием.

Новое руководство предприятия привлечёт бывших сотрудников предприятия, работавших на базе до 2019 года. В свою очередь, глава Карелии предложил совместно готовить молодое поколение из Медвежьегорского района.

Руководство Медвежьегорской ремонтно-эксплуатационной базы флота подготовит документы для предоставления налоговых преференций. Помимо этого, правительство Карелии предоставит субсидии по мере покупки нового оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что принято решение о строительстве в Петрозаводске двух ледоколов для Северного морского пути. Строительство судов ледового класса обсуждалось 25 августа главой Карелии Артуром Парфенчиковым и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в ходе встречи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

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