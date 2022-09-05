Москва, 5 сентября 2022, 12:40 — REGNUM Санкции западных государств — единственная преграда для поставок газа по «Северному потоку». Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии и так далее и тому подобное — именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — заявил Песков.