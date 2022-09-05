Москва, 5 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Санкции западных государств — единственная преграда для поставок газа по «Северному потоку». Об этом 5 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать юридические гарантии и так далее и тому подобное — именно вот эти санкции, которые ввели западные государства, именно они довели ситуацию до того, что мы видим сейчас», — заявил Песков.