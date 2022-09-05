Омск, 5 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Идея о создании в России министерства по региональному туризму в целом правильная, хотя и высказана с опозданием. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 5 сентября сообщил политический аналитик Владимир Лифантьев (Омская область).

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Туризм. Река Катунь, Республика Алтай

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко о создании министерства РФ по развитию регионального туризма.

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«Мы чётко понимаем, что сейчас нарушены логистические цепочки, и туризм за границу сильно дорог, а внутренний — не имеет лица. Ну то есть все знают про Дагестан как про столицу борьбы, но мало кто знает, насколько там великолепная природа. А Саяны? А горнолыжные курорты Урала? У нас огромная страна, но, по сути, мы сами не знаем её красот. Мы ездили во Вьетнам, в Таиланд, Турцию и Египет, потому что у них была выстроенная логистика и предсказуемый уровень сервиса. А на курортах внутри страны такого пока нет, и поэтому люди иногда просто боятся ездить по стране. Министерство по развитию регионального туризма должно решить эти проблемы», — отметил эксперт.

По словам Владимира Лифантьева, такое министерство должно решать задачи внутренней логистики, а также развивать туристические кластеры внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Кожемяко высказал предложение о создании министерства по развитию внутреннего туризма на совещании в рамках седьмого Восточного экономического форума.

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