Москва, , 12:38 — REGNUM Мирные жители массово возвращаются на освобожденную Россией территорию Херсонской области. Об этом 5 сентября заявил главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Центр гуманитарной помощи в Херсоне (c) Пресс-служба партии «Единая Россия»

Подобное развитие событий политик связывает с тем, что в Евросоюзе и [б. УССР] жизнь для населения Херсонской области оказалась намного хуже, чем у себя дома, на освобожденных Россией территориях.

«У нас солнечный херсонский день. Мы фиксируем возврат людей в Херсонскую область. Люди идут в Херсонскую область обратно. Почему? Видимо, потому что нажились в Европе», — сказал Стремоусов.

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