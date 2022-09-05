Асадабад, Афганистан, , 12:38 — REGNUM Документы, полученные Afghanistan International, показывают, что в уезде Шайгал-ва-Шентан афганской провинции Кунар в результате взрыва были убиты офицер разведки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и гражданское лицо, а ещё один человек получил ранения.

Взрыв 1stvc.net

Эта информация была упомянута в письме уездного отдела разведки в разведуправление провинции Кунар.

Также 3 сентября в уезде Хас-Кунар этой провинции террорист-смертник устроил теракт у входа в уездное управление безопасности.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в результате взрыва никто не пострадал, но независимые источники сообщают, что несколько радикалов погибли.

Глава управления информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре заявил, что нападавший был убит, не дойдя до цели.