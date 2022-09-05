Москва, , 12:37 — REGNUM В Госдуме считают промышленную ипотеку своевременной и правильной мерой для поддержки российских предприятий.

Промышленность ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с сентября запущен новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека.

«Со стороны Государственной думы и нашего комитета продолжим оказывать поддержку предприятиям через развитие механизмов СПИК и СПИК 2.0, а также развивая особые экономические зоны (успешным примером ОЭЗ здесь можно отметить Алабугу, которую недавно с рабочим визитом посещал наш комитет)», — отметил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).

Депутат считает, что совместно с правительством и заинтересованными предприятиями удастся обеспечить плавный и быстрый переход к суверенной экономике.

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