Москва, 5 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В приостановке работы газопровода «Северный поток — 1» виноват коллективный Запад. Об этом сегодня, 5 сентября, на полях Восточного экономического форума заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

По его словам, причины приостановки поставок газа — санкции Запада, других проблем нет, они не исчезли, все держится на одном агрегате.

«Россия категорически отвергает попытки возложить на нее вину за приостановку «Северного потока», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM сообщало, в Великобритании началась паника после якобы принятия президентом России Владимиром Путиным решения перекрыть поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток».

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