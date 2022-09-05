Москва, , 12:37 — REGNUM Производство «зеленой энергии» требует редкоземельных металлов, в России находится около 10,3% мирового запаса таких металлов, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

Ветряк

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«Так что когда наши западные не партнеры предлагают «изолировать Россию от всего мира» и заменить газ на ветряную энергию, вспомните, что производство 1 мегаватта такой энергии требует 171 кг редкоземельных металлов. 1 американский истребитель F-35 — примерно 427 кг.

Атомная подводная лодка класса «Вирджиния» — 4,2 тонны», — отметил Попов в телеграмм-канале.

Он напомнил, что резервы России составляют 12 млн тонн, добыча в 2020 — 2,7 тыс. тонн.

«Надо тянуться к объему китайской добычи, конечно, — у них при запасах в 44 млн тонн она 140 тысяч», — добавил парламентарий.

Согласно экспертным оценкам, Россия — обладательница около 10,3% залежей мирового запаса редкоземельных металлов. Страна находится на четвертом месте после Китая (37,9%), Вьетнама (18,9%) и Бразилии (18,1%).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российский постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что попытки западных стран переложить ответственность за нынешний энергетический кризис на Россию совершенно неуместны.