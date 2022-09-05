Владивосток, 5 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Из столицы Дальнего Востока 5 сентября отправился в Москву особый пассажирский поезд, раскрашенный под тигра — чёрно-полосатую кошку.

ВЭФ «ВКонтакте» «Тигриный» поезд

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«Тигриный окрас — неповторимый и яркий — любят и взрослые, и дети. Кто откажется прокатиться на поезде, раскрашенном под черно-полосатую кошку? Фонд Росконгресс совместно с РЖД в честь II Международного форума по сохранению тигра представили особый поезд.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и гендиректор РЖД Олег Белозеров запустили первый «полосатый рейс» на железной дороге!

Яркая одежда — не простое украшение. Это напоминание большим и маленьким пассажирам об охране природы и об экологии. Дорога из Владивостока в Москву займёт неделю — поезд сделает 131 остановку, пересечёт 14 областей нашей огромной страны. В добрый путь!», — сообщается на официальной странице Восточного экономического форума «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами.