Сиэтл, США, 5 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Гидросамолет, на борту которого находились несколько человек, разбился 4 сентября в 50 км от американского города Сиэтл, сообщает 5 сентября со ссылкой на береговую охрану страны New York Post.

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Инцидент произошел в заливе Мутини. По имеющимся данным, на борту самолета De Havilland Canada DHC-3 Otter находились девять человек, в том числе один ребенок.

На данный момент обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут спасатели.