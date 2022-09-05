Уфа, 5 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Пять должностных лиц предприятий были оштрафованы на общую сумму сто тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности в башкирском городе Салавате. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Jetstar Airways На заводе

В ходе проверки сотрудники прокуратуры города Салавата установили, что в ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта», ООО «Омега», ГУП РБ «Салаватводоканал», ООО «Салаватметалл» были допущены нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов.

«Выявлены факты необеспечения их обязательного страхования, эксплуатации в отсутствие заключенного договора с профессиональными аварийно-спасательными службами, уклонения от обязанности по получению работниками дополнительного профессионального образования, отсутствия производственных инструкции по безопасности эксплуатации оборудования», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в связи с этим пять должностных лиц предприятий были привлечены к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности в виде штрафов на общую сумму сто тысяч рублей.

Сообщается, что после прокурорской проверки выявленные нарушения были устранены.