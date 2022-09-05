Париж, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отправится в Турцию, чтобы призвать страну продолжать свои действия в отношении киевского режима, сообщает Le Parisien.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

«Сегодня днем ​​я поеду в Анкару и Стамбул», — заявила глава МИД Франции.

«Турция, которая играет активную роль в регионе, иногда играет положительную роль, ее необходимо поощрять в этом направлении и следить за тем, чтобы она оставалась последовательной с усилиями Организации Объединенных Наций», — добавила Катрин Колонна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил президенту России Владимиру Путину посредничество Турции, чтобы помочь разрешить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Европа приняла санкции, США тоже, ряд стран-союзников и партнеров, но другие не приняли санкционную политику, например, Турция. Важно добиться того, чтобы страны, не имеющие санкций в отношении самих себя, не использовались в качестве площадки для обхода принятых санкций», — заявила Катрин Колонна, утверждая, что санкции против России «работают и будут иметь последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, возможность развития ситуации на территории б. УССР в негативном ключе снизило направление миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Читайте также: Глава МИД Франции: поездка экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС снизила риск эскалации