Донецк, 5 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает 5 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Мужчина с питомцем на руках попал под обстрел в Донецке

В 10:05 в позиций в Орловке по Куйбышевскому району было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября киевские войска начали обстреливать Донецк в 08:10. Со стороны Орловки по Киевскому району выпустили три снаряда калибра 155 мм.

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