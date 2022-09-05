Баку, 5 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Чистая прибыль ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) в 2021 году составила $795,4 млн, что в 60,8 раза больше, чем в 2020 году. Об этом 5 сентября сообщает азербайджанское агентство Report, ссылаясь на отчётность предприятия.

Bp.com Южный газовый коридор

Отмечается, что операционные доходы ЮГК в течение 2021 года составили $1,76 млрд что примерно вдвое выше показателей 2020 года. Активы предприятия на конец отчётного периода составили $12,67 млрд, что на 0,03% меньше, чем годом ранее. Балансовый капитал вырос на 24,7% и достиг $4,02 млрд.

Напомним, ЮКГ объединяет Южно-Кавказский трубопровод, по которому Азербайджан через Грузию снабжает газом Турцию, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), по которому азербайджанский газ подвели к границе Грузии, а также продолжающий его Трансадриатический трубопровод (TAP), протянутый до Албании и Италии. Планируется продолжение ЮГК до Болгарии и дальше.