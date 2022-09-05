Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Пользователи социальных сетей пристыдили парня и девушку за непристойную фотосессию на выставке, посвящённой Великой Отечественной войне, в одном из павильонов киностудии «Ленфильм» в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент в «Ленфильме». Скриншот группы «Комсомольская правда» в социальной сети «ВКонтакте» Группа «Комсомольская правда» в социальной сети «ВКонтакте»

Двое молодых людей совершили непристойные действия во время посещения 3D-экспозиции «Пропавшие в кинохронике», посвящённой фото- и кинооператорам, снимавшим события Великой Отечественной войны. В ходе «фотосессии», дождавшись, когда рядом не будет других посетителей, парень начал съемку, а девушка повернулась спиной и задрала платье. Эти действия попали в объектив камеры музея. Совершив задуманное, парочка просто ушла.

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«Это позор для Питера», — считает Игорь П.

«И снова два моральных урода пытались обгадить святое для России. И всего лишь «удалились», а должны были быть оштрафованы, как минимум. Сколько ещё власть будет сквозь пальцы смотреть на эту падаль, она опасна для общества», — возмущена Лидия А. безнаказанностью таких действий.

Поступок молодых людей вызвал волну критики. Многие пользователи позволяли себе использовать нецензурные слова, чтобы описать действия со стороны девушки. Пользователей поразил низкий уровень сознания пары, выбравшей для фотосессии именно это место.

«Это просто какие-то опустошённые головы, зомби, выросшие на тупых роликах из своего рода тиктока. Неужели их уже не спасти? Это ведь чья-то будущая жена и мама», — выразила своё мнение по поводу ситуации Жанна К.

В комментариях пользователи предлагали самые разнообразные способы наказания людей без моральных принципов. Кто-то писал, что пару нужно высечь розгами на Дворцовой площади, кто-то предлагал сослать куда подальше, как это было в прошлых веках.

«Отправить их на [территорию бывш. УССР] и посмотрим, захотят они фотографироваться после этого», — написал пользователь с ником «Счастье На-Счастье».

«Наказать эту тупую девушку и подарить ей учебник истории», — предложил более мягкий вариант Ренат Д.

Стоит отметить, что это не единичный случай подобных фотосессий в Петербурге на фоне каких-либо значимых объектов. Кто-то посчитал, что инцидент на экспозиции — это погоня за хайпом, желание получить быструю славу. Другие предположили, что эта фотосессия была осознанной, поэтому пару нужно привлечь к ответственности.

«Судя по всему, они пришли на экспозицию целенаправленно, чтобы сделать эти снимки, а не внезапный порыв накатил. Так что умышленное, спланированное, циничное действо. Почему не вызвали полицию и выложили видео в сеть — вопрос к охране и руководству не меньший, чем к этой шалашовке и её «оператору». На фоне нынешних событий особенно гнусно», — считает Радмила Б.

Кто-то всё же нашёл повод для безобидного ироничного комментария по поводу этой ситуации. Юра Ч. предположил, что у девушек уже появился рефлекс, «помимо губок уточкой, уже и попа сама оголяется».

У пары нашёлся и защитник, не увидевший в их поведении ничего противозаконного и аморального.

«И что? Если б она при людях или на мумию полезла, то да. А так, у нас типа свободная страна. Кстати, она дала разрешение эти кадры с ней показывать?» — оправдала девушку Миаца Д., но на такой комментарий сразу появились аргументы против.

Вместе с тем другие ищут причины такого поведения среди молодых людей. Кто-то посчитал, что виноваты школы, кто-то обвинил общество в целом, многие видят первопричину в родителях и упущенном воспитании.

«Как печально, что нынешнее поколение настолько деградирует, а всё потому, что родители сильно заняты и не занимаются воспитанием. Головой об стену долбанешь такую, и ничего не изменится в её подсознании, и розги так же ничего не изменят… К сожалению, лишь мы, родители, творим из детей то, что из них вырастает!» — подчеркнула Екатерина Ш.

Напомним, что ранее девушка сделала фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. В качестве наказания в суде ей назначили 180 часов обязательных работ.

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