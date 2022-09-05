Пекин, , 12:28 — REGNUM Не менее семи человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8 балла, которое произошло в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом 5 сентября сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на власти Гардзе-Тибетского автономного округа названной провинции.

Землетрясение Martin Luff

Уточняется, что сейсмологическим центром КНР были зарегистрированы мощные подземные толчки на территории Гардзе-Тибетского автономного округа.

При этом эпицентр землетрясения располагался в уезде Лудин, очаг подземных толчков находился на глубине 16 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на востоке Афганистана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла.