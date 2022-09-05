Ивангород, Ленинградская область, 5 сентября 2022, 12:31 — REGNUM Советский танк Т-34, который установят в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, собственным ходом доехал до постамента, где его установят, сообщили 5 сентября в пресс-службе администрации региона.
Ранее ИА REGNUM информировало, что в Ивангороде начался монтаж площадки для установки мемориала в честь легендарного советского танка Т-34, точно такого же, от которого эстонские власти избавились в соседней Нарве.
«Будущий экспонат Ивангорода — танк Т-34 — своим ходом двигается к постаменту. Боевая машина не просто на ходу — танк также участвовал в парадах на Красной площади. Сегодня он будет установлен на подготовленный постамент», — отметили в пресс-службе.
Напомним, 16 августа 2022 года в Нарве власти демонтировали и отправили в Эстонский военный музей памятник — советский танк Т-34, несмотря на недовольство местных жителей и властей Нарвы. Аналогичным образом были снесены ещё шесть советских военных монументов. Это вызвало массовые протесты местного населения.
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