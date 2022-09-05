Доха, 5 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахьяном. Об этом 5 сентября сообщает официальное информационное агентство QNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Катар

По данным журналистов, в ходе переговоров обсуждалось развитие отношений между странами, а также — ход переговоров между Ираном и США, которые проводятся на территории Катара.

Министр иностранных дел Катара подтвердил стремление правительства страны помочь Исламской Республике Иран и Соединенным Штатам Америки достичь консенсуса, который «способствовал бы возрождению ядерного соглашения и достижению справедливого соглашения с учетом опасений всех сторон, подчеркнув, что это служит интересам безопасности и стабильности региона».