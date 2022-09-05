Байдену не за что извиняться перед «полуфашистами» — The New York Times
Вашингтон, 5 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не должен ни перед кем извиняться за свои слова, сказанные про Республиканскую партию, такого мнения придерживается Чарльз М. Блоу в статье, вышедшей 4 сентября в The New York Times.
Блоу напомнил, что впервые Байден употребил термин «полуфашизм» две недели назад на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Мэриленде, сказав, что «дело не только в Трампе; это вся философия, которая лежит в основе — я бы сказал, что-то вроде полуфашизма». Республиканцы сразу же потребовали от него извинений за оскорбление половины электората.
И все же, с тех пор как началась шумиха вокруг его комментариев о фашизме, Байден настаивал на том, чтобы отказаться от своего утверждения, по-видимому, решив отличить более благородных республиканцев от остальной части их партии. На митинге в Мэриленде вскоре после сбора средств Байден сказал: «Я уважаю консервативных республиканцев. Я не уважаю этих республиканцев-трампистов».
Сам Блоу отметил, что ему очень сложно увидеть хоть какую-то разницу: в 2020 году 92% независимых избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев поддержали Трампа. Согласно опросу Университета Квиннипиак, 73% республиканцев по-прежнему положительно относятся к Трампу, а 72% хотят, чтобы он баллотировался на переизбрание в 2024 году.