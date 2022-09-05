Вашингтон, 5 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не должен ни перед кем извиняться за свои слова, сказанные про Республиканскую партию, такого мнения придерживается Чарльз М. Блоу в статье, вышедшей 4 сентября в The New York Times.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Республиканцы возмущены — или, возможно, просто притворяются возмущенными — тем, что президент Байден в недавних выступлениях предупредил, что «республиканцы MAGA» представляют угрозу для демократии, и в какой-то момент назвал философию, подпитывающую трампизм, «полуфашизмом», — отметил обозреватель издания, имея в виду под MAGA сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, взявшего себе лозунг «Сделаем Америку снова великой».

«Но здесь нет ничего скандального. Байден просто называл вещи своими именами. На самом деле, правильно было бы, если бы он был еще более резким и не пытался так увернуться от упреков, что стрежёт всех под одну гребенку», — добавил он.

Блоу напомнил, что впервые Байден употребил термин «полуфашизм» две недели назад на мероприятии по сбору средств от Демократической партии в Мэриленде, сказав, что «дело не только в Трампе; это вся философия, которая лежит в основе — я бы сказал, что-то вроде полуфашизма». Республиканцы сразу же потребовали от него извинений за оскорбление половины электората.

«Но те республиканцы, которые голосовали за Дональда Трампа, заслуживают осуждения за свои действия. Трамп постоянно проявлял фашистские тенденции, а также поддерживал расизм, женоненавистничество и белый национализм. Республиканцы поддерживали его, защищали и голосовали за него. Они активно добивались этого осуждения», — посетовал Блоу.

И все же, с тех пор как началась шумиха вокруг его комментариев о фашизме, Байден настаивал на том, чтобы отказаться от своего утверждения, по-видимому, решив отличить более благородных республиканцев от остальной части их партии. На митинге в Мэриленде вскоре после сбора средств Байден сказал: «Я уважаю консервативных республиканцев. Я не уважаю этих республиканцев-трампистов».

Сам Блоу отметил, что ему очень сложно увидеть хоть какую-то разницу: в 2020 году 92% независимых избирателей-республиканцев и сторонников республиканцев поддержали Трампа. Согласно опросу Университета Квиннипиак, 73% республиканцев по-прежнему положительно относятся к Трампу, а 72% хотят, чтобы он баллотировался на переизбрание в 2024 году.