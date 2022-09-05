Москва, , 12:23 — REGNUM Проведение референдума о вхождении Херсонской области в состав России поставлено на паузу. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мы подготовились к голосованию. Мы бы хотели провести референдум в ближайшее время. Но из-за всех событий, которые произошли сейчас мы сделаем паузу», — сказал Стремоусов.

По его словам, главная задача власти сейчас обеспечить в регионе нормальную жизнь на фоне ударов киевских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры. При этом население Херсонской области настаивает на проведении референдума.

«Мы пытаемся донести до людей, что рабами они больше не будут и не стоит им бояться угроз из Киева. Люди сейчас не просто готовы — они готовы бежать на референдум, чтобы стать частью России», — отметил политик.

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