Донецк, , 12:22 — REGNUM Вооружённые киевские формирования вновь произвели обстрелы населённых пунктов Зайцево и Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Новобахмутовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено десять снарядом калибра 152 мм.

Кроме того, отмечается, что в 11:10 бандеровцы обстреляли Зайцево, выпустив по нему семь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал, что в результате обстрела ВСУ линий электропередачи на Запорожской АЭС работает только шестой энергоблок, электроэнергия подаётся также и на подконтрольные киевскому режиму территории.