Владивосток, 5 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о реализации самого капиталоёмкого инвестпроекта по добыче и переработке природных ресурсов в Арктической зоне РФ, сообщил в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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Речь идет об освоении серебросодержащего свинцово-цинкового месторождения «Павловское». Первая горнорудная компания инвестирует в него больше 52 млрд рублей.

«На острове Южный архипелага Новая Земля будет построен горно-обогатительный комбинат на базе месторождения свинцово-цинковых руд. Павловское месторождение входит в четверку крупнейших по запасам цинка и в пятерку крупнейших по запасам свинца в России. При его освоении будет применяться технология обогащения руды, позволяющая получать премиальные концентраты с высокой добавленной стоимостью», — написал глава региона.

В ходе реализации проекта будет создано 868 новых рабочих мест, планируется добыча порядка 120 тысяч тонн в год цинкового концентрата и 15 тысяч тонн в год свинцового концентрата с содержанием серебра.

«Сегодня в рамках ВЭФ подписано соглашение о партнёрстве между Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики и АО «Первая горнорудная компания». Получение статуса резидента АЗРФ позволит компании-инвестору реализовать проект опережающими темпами», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что из-за отсутствия в России заводов по переработке цинка и свинца, рынок сбыта продукции Павловского месторождения будет ориентирован на экспорт.