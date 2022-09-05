Таллин, 5 сентября, 2022, 12:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

В отличие от соседей по Северной Европе, где, например, в Швеции, гарантировано право каждого учащегося развивать знания своего родного языка, в Эстонии основное внимание уделяется улучшению владения исключительно эстонским языком.

Об этом докторант кафедры языкознания Тартуского университета Мари-Лийс Коркус сообщила порталу новостей гостелерадио страны ERR. Она призвала эстонцев не бояться соседства их языка с русским языком и, тем более, не пытаться искоренить русский язык в межнациональном общении.

«В некотором смысле ситуацию можно рассматривать как проблему, поскольку, хотя качество и доступность изучения эстонского языка по-прежнему очень важны, на фоне всего этого нельзя относиться к двуязычию как к фактору риска для эстонского языка», — подчеркнула филолог.

Она сослалась на мировую практику, согласно которой большинство жителей планеты знает как минимум два языка, а моноязычность встречается довольно редко. «Кроме того, все более актуальным становится переплетение языков, согласно которому языки не являются в мозгу отдельными единицами, а образуют смешанное целое. Примерно как кофе с молоком», — сообщила она.

Филолог призналась, что вся ее школьная жизнь с попытками изучения русского языка натыкалась на демонстративную русофобию ее одноклассников, так и учителя родного (эстонского) языка, который, по ее словам, был окружен русофобской атмосферой и «своей бесконечной критикой давал понять, что я никогда не выучу эстонский язык, так как говорю дома еще и по-русски».

Она объяснила такую позицию страхами эстонцев, что русский язык «размоет» эстонский при взаимном двуязычном общении и тот может исчезнуть.

«Эти опасения все же поверхностные. Во-первых, эстонский язык нельзя считать находящимся под угрозой исчезновения. Во-вторых, русскоязычные выпускники часто оказываются в невыгодном положении при поступлении в университет или при выходе на рынок труда, чему опять же мешает недостаточное знание эстонского языка», — считает докторант кафедры языкознания Тартуского университета Мари-Лийс Коркус.