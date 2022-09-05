* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, 5 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака провели спецоперацию на севере страны. Об этом 5 сентября сообщает Shafaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, целью удара стала база боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) севернее города Киркук. В результате удара ВВС Ирака был убит полевой командир боевиков в районе Дуббиз по кличке Абу Дунья.

Кроме того, в результате взрывов были убиты несколько рядовых боевиков группировки.

Отмечается, что ликвидированные террористы укрывались в одном из подземных убежищ группировки, где также хранилось оружие и боеприпасы. В результате удара произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению убежища.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.