Хабаровск, 5 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Хабаровского края, библиотекарь Марина Евстифеева, комментируя идею писателей с территории, подконтрольной киевскому режиму о закрыть музея Михаила Булгакова в Киеве, назвала её странной, как минимум.

Национальная электронная детская библиотека «О скорбной и высокой жизни». М. Булгаков. Вступление

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«Инициатива Союза писателей о закрытии в Киеве музея Михаила Булгакова вызывает недоумение, если честно. По мнению инициаторов, музей, посвященный жизни и творчеству писателя, который родился в Киеве, не может продолжать функционировать, поскольку он «ненавидел б. УССР и порочил её в своих произведениях» и «являлся идеологом «русского мира». Мне дико это читать. Читала, что власти киевского режима собираются исключить из школьной программы роман-эпопею «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Ну что же, пока в Китае, Японии, Франции и других странах переводят труды наших великих классиков, террористический режим решает о них забыть навсегда… Странно, как минимум», — считает Марина Евстифеева.

Как сообщало ИА REGNUM, нет никакой разницы между действиями бандеровской власти Зеленского и власти Гитлера — и те, и другие стремятся уничтожить наследие писателей, философов, закрывают музеи. Так прокомментировал 31 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин планы киевских властей закрыть музей писателя Михаила Булгакова.