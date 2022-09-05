Краснодар, 5 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Школы Краснодарского края, на базе которых будут работать избирательные участки, не будут работать 9, 10 и 12 сентября, сообщили в пресс-службе администрации края.

Все на выборы

Как пояснили в администрации, большинство школ и детсадов, на базе которых нет избирательных участков, будут работать по обычному графику. Для остальных — а это менее трети образовательных организаций региона — учебный график будет скорректирован. Так, в школах, на базе которых действуют избирательные участки, не будут проводиться занятия в пятницу 9 сентября, в субботу 10 сентября и в понедельник 12 сентября. Дни выборов будут включены в период осенних каникул, чтобы школьники успели пройти необходимую программу. В детских садах, которые также окажутся закрытыми в дни выборов, будут работать дежурные группы.

Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва состоятся 9, 10 и 11 сентября. 12 сентября во всех школах и детских садах, где работали избирательные участки, будет проводиться дезинфекция помещений.