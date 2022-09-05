Саранск, , 12:16 — REGNUM Пролетарский районный суд Саранска вынес приговор в отношении врача анестезиолога-реаниматолога по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Палата в детской больнице

Согласно приговору суда, мужчина являлся врачом анестезиологом-реаниматологом ООО «Спектр» Клиники инновационной медицины. В феврале 2018 года он ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности, из-за чего по неосторожности причинил смерть несовершеннолетнему пациенту.

Свою вину подсудимый не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев с запретом заниматься врачебной деятельностью в течение года. При этом от назначенного наказания мужчина освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданские истцы имеют право на взыскание компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следственного управления СКР по Мордовии, в феврале 2018 года шестилетнему ребенку под общим наркозом была проведена операция по удалению аденоидов. В палате пациенту стало хуже, были проведены реанимационные мероприятия, но состояние ребенка ухудшалось. На реанимобиле он был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу, там он в тот же день скончался от отека, набухания головного мозга и отека легких.