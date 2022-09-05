Тверь, , 12:15 — REGNUM Промышленная ипотека будет пользоваться спросом и даже уже пользуется, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября сопредседатель Тверского регионального отделения «Деловой России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Комментируя эту инициативу российского правительства, он пояснил:

Промышленность в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Тверском регионе за счет областных средств чуть раньше федерации стали предоставлять такую поддержку бизнесу, и заявок много. Первый займ по поручению губернатора под 1% годовых уже одобрен. По итогам строительства новой производственной площадки в Кимрах (в Тверской области) ожидаем увеличения объема выпускаемой продукции на 70% и сотни новых рабочих мест. А если и федерация через промипотеку станет активнее поддерживать российский несырьевой бизнес, то таких проектов в регионах будет несколько, что может дать кумулятивный эффект.

Наиболее полезен этот вид поддержки именно для среднего и малого производственного бизнеса в регионах, который готов и дальше расти. Многие обрабатывающие производства в регионах находятся на арендуемых площадях и с учетом неопределенности, роста цен на материалы, сроков подключений к инфраструктуре не рисковали вкладываться в строительство новых цехов. Ипотека упростит эту задачу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что запуск промышленной ипотеки позволит предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, известил глава российского правительства Михаил Мишустин.

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