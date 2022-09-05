Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Количество безналичных расчетов в торговле и сфере обслуживания у жителей Петербурга во втором квартале 2022 года выросло на 8,5% по сравнению с апрелем-июнем 2021 года, а объем совершенных операций увеличился на 8,8%. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Карта «Мир»

Всего за отчетный период в Петербурге было совершено свыше 740 млн операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт на общую сумму около 790 млрд рублей.

При этом количество операций по снятию наличных денег с карт во втором квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, снизилось на 17,5% и составило 24,7 млн операций, а их объем сократился на 6,7%, до 414,3 млрд рублей.

По данным Банка России, на 1 июля 2022 года у петербуржцев на руках находилось около 18,2 млн платежных банковских карт, что на 12,8% больше, чем годом ранее.

«Сегодня на каждого жителя Петербурга в среднем приходится три платежные карты, практически ежедневно граждане пользуются ими для расчетов», — отметила Ирина Поздеева, начальник Управления платежных систем и расчетов Северо-Западного ГУ Банка России.

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