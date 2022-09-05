Калуга, 5 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Калужской области задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями в настоящее время превысила 784 млн рублей, в том числе перед ПАО «Калужская сбытовая компания» — 258 млн рублей, ГП «Калугаоблводоканал» — 252 млн рублей и МУП «Калугатеплосеть» — 189 млн рублей. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти области.

Пресс-служба правительства Калужской области

В регионе лицензии на управление выданы 207 управляющим компаниям. Фактически деятельность по управлению 6550 многоквартирными домами осуществляют 176. Из них 72 управляющие компании — в Калуге и 26 — в Обнинске. Собираемость платежей населения за коммунальные услуги в 2021 году составила 97%. С начала лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами областной жилищной комиссией было аннулировано 92 лицензии, в том числе пять — в 2022 году.

За 2021 год в отношении 18 управляющих компаний жилищной инспекцией выявлены нарушения порядка перечисления денежных средств ресурсоснабжающим организациям, составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафных санкций на УК на общую сумму 2,4 млн рублей. По итогам проведения проверочных мероприятий и наложения административных штрафов у пяти управляющих организаций областным судом аннулированы лицензии на управление многоквартирными домами. Распоряжением губернатора создана межведомственная рабочая группа по упорядочению работы управляющих организаций на территории региона. В 2022 году проведено несколько заседаний, на которых в том числе рассматривался вопрос проведения общих собраний собственников помещений по переходу на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.

Всего с 2020 по 2022 годы ресурсоснабжающими организациями с управляющих компаний Калужской области взыскано более 238 млн рублей. Поданы исковые заявления на сумму более 504 млн рублей, что более 64% от общего объема задолженности, получено исполнительных производств на сумму 194 млн рублей. В 2022 году правоохранительными органами области выявлено 10 преступлений в жилищно-коммунальной сфере. Проводятся процессуальные проверки ещё пяти управляющих компаний-должников.