Кострома, 5 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Выполнением работ в рамках двух важных государственных контрактов в Костроме займётся общество «Зодчий» из Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM. Речь идёт о строительстве лечебно-диагностического корпуса Костромской областной детской больницы и ремонте театра кукол.

Администрация Костромской области Так будет выглядеть лечебно-диагностический корпус на базе Костромской областной детской больницы

В лечебном центре юным пациентам будут оказывать высокотехнологичную помощь. В шестиэтажном корпусе появятся три современные операционные, отделение интенсивной терапии на 4 койки, уро-андрологическое отделение на 25 мест, поликлиника. Здание будет соединено с главным корпусом детской больницы надземным переходом. Стоимость создания центра — 1,2 млрд рублей. Большую часть средств область привлекла из федерального бюджета. Сдать корпус должны до 30 сентября 2024 года.

«Зодчий» займётся и капитальным ремонтом театра кукол, которого здание не видело более 40 лет. Здание укрепят, фасады и внутренние помещения театра ждёт отделка, внутри зрительного зала демонтируют технические балконы и сделают поворачивающуюся сцену. Также в планах работы по замене окон, дверей, инженерных коммуникаций. Отметим, что найти подрядчика для ремонта удалось лишь на четвёртый раз — до этого на конкурсы, объявленные «Облстройзаказчиком», никто не заявлялся.

Ранее «Зодчий» взялся исправлять недочёты подрядчиков, начавших строить дом-интернат для пожилых людей в Кологриве. Сдать корпус на 120 мест со столовой, прачечной, баней и сопутствующими техническими постройками исполнитель должен также до 30 сентября 2024 года.