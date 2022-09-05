Лондон, 5 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. После открытия в понедельник 5 сентября европейский фондовый рынок продемонстрировал резкое падение, в то время как у инвесторов вновь растут опасения по поводу экономических перспектив региона, вызванные приостановкой поставок газа из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Европейские акции упали в шестой раз за последние семь дней. Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,7% в начале торгов, при этом потери возглавили автопроизводители, акции которых упали на 3,8%. Большинство секторов и основные биржи ушли глубоко в минус. Однако акции нефтегазового сектора изменили тенденцию к снижению и прибавили 1,3% на фоне очередного скачка цен.

Немецкий индекс DAX и итальянский FTSE MIB упали более чем на 2%.

Резкое снижение цен на рисковые активы произошло после того, как «Газпром» объявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 1» будут приостановлены на неопределенный срок, сославшись на необходимость ремонта.

Кроме того, утром 5 сентября курс евро впервые за 20 лет упал ниже 0,99 доллара.

Прекращение поставок газа «является еще одним ударом по европейским экономическим перспективам, в результате чего евро в ближайшей перспективе остается слабым из-за рисков», — сказал главный стратег Danske Bank в Копенгагене Пит Филип Кристиансен.