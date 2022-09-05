Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Свердловская область с февраля 2022 года приняла более 2 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в ходе пресс-конференции 5 сентября журналистам сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Александр Блинов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Почти все желающие беженцы получили временное убежище. На территории России они могут работать без разрешительных документов. При трудоустройстве беженцы должны иметь результаты дактилоскопии и медицинские документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября образовательные учреждения Свердловской области приняли более 400 несовершеннолетних, прибывших из Донбасса.