Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Свердловская область с февраля 2022 года приняла более 2 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в ходе пресс-конференции 5 сентября журналистам сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Александр Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Почти все желающие беженцы получили временное убежище. На территории России они могут работать без разрешительных документов. При трудоустройстве беженцы должны иметь результаты дактилоскопии и медицинские документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября образовательные учреждения Свердловской области приняли более 400 несовершеннолетних, прибывших из Донбасса.