Джакарта, 5 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что на двусторонней встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим стороны согласились поощрять значительное увеличение объема торговли, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы призываем к значительному увеличению объема торговли. По сравнению с прошлым годом торговля между Индонезией и Филиппинами увеличилась почти на 50%», — заявил Джоко Видодо.

Глава индонезийского государства отметил, что Индонезия специально поощряла увеличение экспорта продуктов питания, напитков, фармацевтической продукции, а также продуктов из кокоса и морских водорослей на Филиппины. Джоко Видодо призвал Филиппины продолжать развивать торговый потенциал и улучшать транспортную связь в приграничных районах.

Президент Индонезии заявил, что несколько индонезийских государственных предприятий участвовали в программах развития на Филиппинах. Например, PT PAL работает над двумя кораблями с посадочными платформами, а PT Len Industri работает над проектом железнодорожной сигнализации в Маниле. Президент надеется, что план Филиппин по закупке самолета NC212i производства PT Dirgantara Indonesia на Филиппинах может быть реализован.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власти Индонезии и Филиппины договорились укреплять сотрудничество в области охраны и безопасности вод в приграничных районах.

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