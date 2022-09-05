Москва, 5 сентября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Промышленная ипотека — очень долгожданный и интересный инструмент, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России», основатель «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов:

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«После того как ЦБ закрутил гайки и фактически убил проектное финансирование, многие предприятия столкнулись с проблемой строительства промышленных объектов и часто делали это либо на дорогие нецелевые деньги, либо строили «из оборотки». И то, и другое фактически снижало в разы скорость и эффективность ввода новых производственных площадей, развитие промышленности в стране.

В силу сказанного промышленная ипотека — это как глоток воздуха для многих промышленных и производственных компаний. Ожидаем, что это позволит нарастить в 2–3 раза темпы и скорость промышленного строительства, что в целом даст существенный прирост ВВП не только в будущем, но и в моменте, за счет колоссальных вливаний в стройку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что промышленная ипотека позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. По его словам, такой инструмент позволит промышленным предприятиям активизировать расходы на приобретение новых помещений.

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