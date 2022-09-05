Тюмень, 5 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Тюменской школьнице разрешат ходить в хиджабе на занятия. Инцидент исчерпан, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Девочка в хиджабе

Таковы итоги переговоров между директором департамента образования и науки Тюменской области Алексеем Райдером с отцом школьницы Ибрагимом Давудовым и директором средней школы № 88 Тюмени Еленой Головчак.

Ибрагим Давудов пояснил, что по итогам встречи стороны пришли к выводу, что в хиджабе в школу ходить можно, но об этом необходимо предупреждать директора.

«Ситуация получилась не очень красивая и не очень правильная — как с моей стороны, так были и огрехи с вашей стороны. Меня, как отца, понять можно в том плане, что я попытался защитить дочь, не разобравшись до конца в происходящем. Не знал, что нужно было заранее обговорить этот момент. Можно было договориться. Прошу не держать на меня зла», — отметил Ибрагим Давудов.

Директор школы №88 Елена Головчак заявила, что для неё важны все дети.

«Единая форма появилась не случайно. Все дети разные, из разных семей, в первую очередь с разным уровнем достатка. Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: управляющий совет школы и совет родителей. Администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав», — объяснила свою позицию руководитель образовательного учреждения.

Замглавы губернатора Алексей Райдер в свою очередь подчеркнул, что в регионе проживают представители более чем 150 национальностей.

«В наших школах нет и не должно быть никаких конфликтов на национальной или религиозной почве», — подвёл итоги встречи Алексей Райдер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября 2022 года в тюменской школе №88 директор не пустила на занятия пятиклассницу в традиционном мусульманском женском платке, так как он не соответствует школьной форме, утверждённой уставом учебного заведения. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. За девочку в хиджабе вступились депутаты и омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. Тем временем проблема взята под контроль региональным управлением национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области.