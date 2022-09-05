Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Свыше 119 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли в Россию через Ростовскую область на минувшей неделе. Об этом сообщает 5 сентября пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

За минувшие сутки, уточнили в ведомстве, через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, прибыли более 16,5 тыс. граждан. С 29 сентября в регион из Донбасса прибыли более 119 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2022 года, по данным ФСБ, в Россию приехали 507 тыс. граждан ДНР и ЛНР.

Читайте также: ФСБ назвала число приехавших в Россию жителей Донбасса