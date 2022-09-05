Бир-Лелу, , 12:13 — REGNUM Личный посланник генерального секретаря ООН Стеффан де Мистура посетил регион Западной Сахары для проведения переговоров с властями непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Об этом 5 сентября сообщает агентство Sahrawi.

Флаг САДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча была посвящена вопросам мирного урегулирования между САДР и Марокко.

Как заявил официальный представитель САДР Хатри Аддва, ответственность за кризис в регионе лежит на марокканских властях.

«Марокко по-прежнему восстает против международной законности и всех международных усилий по урегулированию конфликта в Западной Сахаре, в то время, когда оно должно согласиться с осуществлением сахарским народом их право на самоопределение. Все попытки, предпринятые Организацией Объединенных Наций, не привели нас к концу пути деколонизации в Западной Сахаре, несмотря на доброжелательные намерения», — заявил Хатри Аддва.