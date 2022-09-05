Москва, 5 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Роль ВТО в мировой экономике существенно изменилась после введения антироссийских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября заявила доцент кафедры экономики и права Московского финансово-юридического университета Светлана Собянина.

Wto.org ВТО

«Санкции противоречат основным принципам действия ВТО, прежде всего принципу отсутствия дискриминации в торговле членов организации, — сказала Собянина. — Поэтому возникает вопрос о целесообразности существования самой организации и членстве в ней РФ. Однако считаю, что выход РФ из ВТО был бы преждевременным и опрометчивым решением, поскольку принципы ВТО действуют в отношениях РФ и неприсоединившихся к санкциям государств. Хотелось бы надеяться, что в ближайшем будущем неэффективность санкций приведёт к восстановлению роли ВТО либо будут созданы иные организации, отражающие интересы групп стран, не признающих санкции».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему Россия не может воспользоваться правилами ВТО для борьбы с санкциями.