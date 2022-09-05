Тбилиси, 5 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Ни один представитель правящей партии «Грузинская мечта» не посетил конференцию «Слава [б. УССР]», проходящую в Тбилиси. Об этом 5 сентября завил журналистам депутат парламента Грузии от партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Он отметил, что на мероприятие, посвящённое киевскому режиму прибыли представители Европарламента и Госдепа США. Там якобы обсуждают вопросы безопасности в регионе.

«Если «Грузинская мечта» вновь объявляет бойкот подобного типа конференциям и форумам, значит, они объявляют бойкот на пути евроатлантической интеграции Грузии. «Грузинская мечта» как пророссийская сила не идёт никуда, где обсуждается интеграция Грузии в европейском направлении», — заявил Вашадзе.

Напомним, власти Грузии объявили о поддержке киевского режима с самого начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР и стали направлять туда гуманитарную помощь. При этом представители Киевского режима начали критиковать Тбилиси за отказ ввести антироссийские санкции. В грузинском правительстве на это заявили, что Киев добивается вовлечения Грузии в конфликт с РФ.